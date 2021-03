Lira e Pacheco vão se encontrar com presidente do STJ

Depois de se encontrarem com o presidente do STF, ministro Luiz Fux, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, vão almoçar nesta quinta com o presidente do STJ, ministro Humberto Martins.

A pauta é a mesma: um encontro institucional entre os chefes dos poderes com o presidente da Corte para tratar de questões da agenda prioritária para o país.