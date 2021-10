Lira chama líderes partidários para reunião sobre preço dos combustíveis

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

2 out 2021, 15h07

Nesse tentativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, de encontrar uma forma de baixar o preço dos combustíveis, os líderes partidários foram convocados para uma reunião nesta segunda-feira.

Lira tem discutido com técnicos e aliados no governo uma forma de criar um fundo estabilizador dos preços, a questão do ICMS e o Gás Social.

A conversa desta segunda com os líderes deve avançar em algumas dessas questões.