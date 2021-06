Lira anuncia reunião com líderes para discutir reforma administrativa

Apesar da falta de apoio do presidente Jair Bolsonaro e do Palácio do Planalto, Arthur Lira, anunciou há pouco que vai comandar uma “reunião ampla” com todos os líderes da Câmara dos Deputados para discutir mérito, ritos e procedimentos de tramitação da reforma administrativa no âmbito da comissão especial.

O presidente da Casa então repetiu a máxima de que a reforma “não irá atingir direitos dos atuais servidores [e] será conduzida com cuidado e responsabilidade”.

Na semana retrasada, Lira comemorou a aprovação da admissibilidade de PEC da reforma administrativa na CCJ da Câmara, comandada pela bolsonarista Bia Kicis, e a classificou como “mais um marco na agenda de reformas do país”.