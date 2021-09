Liesa vende todos os camarotes para o Carnaval da Sapucaí

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em menos de um mês desde que abriram para reservas, os disputados camarotes do sambódromo do Rio já foram todos vendidos, segundo conta Jorge Perlingeiro, o presidente da Liesa, a liga das escolas de samba.

Com valores que partem de 48.000 reais e vão até 96.000 reais cada, todos os espaços já foram contratados. Os camarotes são dividido por capacidade. Os espaços na faixa de preço mais baixa cabem 12 pessoas enquanto os da faixa mais elevada, cabem 30 pessoas. O que ocorre é que uma mesma empresa reserva mais de um espaço para conseguir uma área maior. A contratação é válida para todo o período do Carnaval.

A Liesa vai dar início às vendas das frisas, que também são áreas nobres, na próxima quinta-feira. Os ingressos para as arquibancadas começarão a ser vendidos em outubro.

Com o avanço da vacinação, a prefeitura do Rio confirmou a realização dos desfiles das escolas de samba em fevereiro do ano que vem, depois de um ano de festejos paralisados por causa da pandemia.