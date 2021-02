Líder do PDT diz que prisão de Silveira é ‘didática e necessária’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O líder do PDT na Câmara, Wolney Queiroz (PE), entende que a prisão de Daniel Silveira é ‘necessária e didática.

Queiroz criticou duramente as declarações do parlamentar do PSL.

“As declarações do deputado Daniel Silveira são a representação da violência, ódio e autoritarismo institucionalizados nos Poderes da República. A prisão dele é necessária e didática. Ninguém pode atacar o Estado de Direito impunemente”, afirmou o líder pedetista, que é muito próximo a Rodrigo Maia.