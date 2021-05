Levantamento mostra pendências das empresas brasileiras com Ibama

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Levantamento chamado “Panorama de Compliance nas Empresas do Brasil”, que reúne informações públicas de diversas fontes, revela que das mais de 22 milhões de empresas hoje ativas no Brasil, mais de 45 mil receberam autos de infração do Ibama e 5.868 companhias foram embargadas por afetarem o meio ambiente.

Outro dado da pesquisa, feita pela Neoway, aponta que no momento, existem 29 empresas brasileiras envolvidas com trabalho escravo, sendo que a maior parte delas, cerca de 20,5%, são do estado de São Paulo.