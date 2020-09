Lava-Jato nos endereços de Frederick Wassef

A ação da Lava-Jato que mira escritórios de advocacia que teriam sido usados para desviar recursos milionários do Sistema S do Rio, também cumpre mandados de busca em endereços de Frederick Wassef, o advogado e amigo da família Bolsonaro.

Os mandados miram Wassef e o escritório Wassef & Sonnenburg Sociedade de Advogados.

Os mandados são assinados pelo juiz Marcelo Bretas, que comanda a Lava-Jato no Rio. Há, no entanto, 72 alvos, entre escritórios de advocacia e diferentes empresas, além dos advogados que representam as bancas que teriam relações com a gestão de Orlando Diniz na Fecomércio.