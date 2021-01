Justiça destina recurso de multa para compra de material de proteção no AM

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A crise sanitária no Amazonas afeta vários serviços, além do comprometimento de falta de insumos, como o oxigênio.

A Justiça do Trabalho do estado determinou a liberação imediata de 114.000 reais para a aquisição emergencial de macacões impermeáveis para profissionais que estão na linha de frente do combate ao coronavírus em Manaus.

Esse dinheiro será utilizado para a aquisição de 1.200 macacões utilizados pelos profissionais da linha de frente, que estão no atendimento direto aos pacientes.

Esse recurso é proveniente de uma multa aplicada a uma empresa controlada pela Petrobras, a Breitener Energética Tambaqui. O Ministério Público do Trabalho pediu esse dinheiro à Justiça para essa finalidade.

Ainda restam 147.000 reais desse acordo como saldo, verba que pode ser a vir aplicada também para ações de combate ao vírus. Na decisão, o juiz Lucas Pasquali se manifestou aguardar que os procuradores do Trabalho se posicionem sobre a destinação desse montante remanescente.

A Anamatra informa que já totalizam 300 milhões de reais o valor de multas trabalhistas destinados a ações de combate, prevenção e pesquisa durante a epidemia.