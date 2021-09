Justiça do DF tranca ação contra Lula em caso de propinas da Odebrecht

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Justiça Federal do DF determinou, na última sexta, o trancamento da ação penal em que o ex-presidente Lula era acusado de corrupção para favorecer o aumento do limite da linha de crédito da Odebrecht com o BNDES.

O caso apurava o financiamento da exportação de bens e serviços entre Brasil e Angola.

A decisão é do juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da 10ª Vara da Justiça Federal do DF e vale também para os demais réus do processo, entre eles os ex-ministros Antônio Palocci e Paulo Bernardo de Souza.

No despacho, o magistrado afirma que os elementos juntados ao processo têm capacidade de indicar eventuais condutas criminosas de Lula, mas a decisão da 2ª turma do STF, que considerou o ex-juiz Sergio Moro suspeito ao julgar o ex-presidente, tornou nula qualquer prova obtida a pedido dele.