Presidente do TCU, o ministro José Mucio, como o Radar já mostrou, vai se aposentar no fim do ano. A formalização do ato, no entanto, será feita agora. Jair Bolsonaro comunicou recentemente a Mucio a escolha do

ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, para a vaga. “É um bom nome”, diz Mucio ao Radar.