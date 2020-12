José Dirceu atua para derrubar Gleisi do comando do PT

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O tombo do PT nas urnas neste ano animou José Dirceu a tentar derrubar a petista Gleisi Hoffmann da presidência nacional do partido e tomar o poder no petismo.

Interlocutores petistas atribuem ao mensaleiro a onda de notícias negativas e ataques que pipocaram na imprensa contra a presidente petista recentemente.

Nessa guerra, segundo um interlocutor privilegiado dos petistas, Lula fica com Gleisi. “Ele conhece bem o guerrilheiro”, diz.