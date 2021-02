Jorginho foi ao TCU, mas continua com um importante papel no Planalto

Jorge Oliveira foi para o TCU, mas continua influente no Planalto. Segundo ministros de Bolsonaro, ele continua dando conselhos ao presidente Jair Bolsonaro.

Jorginho é o único interlocutor verdadeiramente próximo ao presidente que tem uma espécie de aval para dizer claramente que o presidente está errado. Bolsonaro, com seus ministros por exemplo, costuma reagir mal quando percebe que estão lhe dando um conselho na direção contrária do que ele pensa. Com Jorginho não é assim.

“O Jorginho é o único com entrada para dizer ao presidente que ele está errado. Com jeito, mas fala”, diz um ministro do governo.

Resta saber como fica essa amizade agora que o ministro está do outro lado do balcão, com o dever — pelo menos para o público — de fiscalizar e punir erros do governo.