Inteligência do governo flagra maletas de grampo ativas na Esplanada

Recentemente, a inteligência do governo emitiu alerta ao Planalto e a ministros de Jair Bolsonaro sobre a identificação de sinais de maletas de grampo na Esplanada.

A preocupação levou alguns auxiliares do presidente a trocar de número de celular. Uma fonte militar revelou ao Radar que, além da Esplanada, o sinal dos aparelhos foi localizado nas proximidades da área militar onde ficam os comandos das Forças Armadas.

A presença desse tipo de maleta, que faz as vezes de uma antena de celular, atraindo o sinal dos aparelhos para possibilitar a escuta, já havia motivado alertas no fim do ano também no STF. A segurança do tribunal chegou a orientar integrantes da Corte a evitar ligações convencionais — mais expostas ao aparelho de grampo.