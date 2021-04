ICMBio pede R$ 60 mi para não colocar em risco operações no ano

Um ofício enviado pelo diretor de Planejamento, Administração e Logística do ICMBio ao presidente do instituto dá mostras do estrago que o Orçamento de 2021 pode causar na atuação do órgão ambiental. No documento, do último dia 23 de março, Ronei Fonseca explica ao chefe, Fernando Lorencini, que o corte de aproximadamente 30% nos recursos orçamentários com relação ao ano passado (de 249,6 milhões de reais para 177 milhões) pode impactar atividades básicas do instituto, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, e sugere a adoção de medidas drásticas, como a suspensão dos serviços de aeronaves para combate a queimadas florestais e fechamento das brigadas de incêndio.

Considerando que medidas de arrocho já aplicadas podem não ser suficientes diante do déficit, o diretor solicitou aumento de 60 milhões de reais ao orçamento do ICMBio, destacando que o total ainda seria 12 milhões de reais menor que o de 2020. Com relação ao ano anterior , o orçamento do órgão já havia perdido quase 40 milhões de reais.