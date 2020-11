Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Entre os técnicos da Anvisa, a “persona non grata” do momento é Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan.

Durante a troca de torpedos que divide o governo federal e o Executivo paulista, as declarações de Covas, médico de formação, irritaram mais do que as de João Doria, um político como Jair Bolsonaro e, portanto, de quem se espera mais espalhafato.