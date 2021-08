Guia orienta municípios para implementação de área urbana ‘inteligente’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial lança, nesta semana, um manual de aplicação, em municípios, de políticas públicas voltadas à adoção de tecnologias e soluções inovadoras.

O ‘Guia Sandbox para Cidades Inteligentes’ é um passo a passo de como modernizar as cidades e se propõe a orientar prefeitos e gestores sobre como introduzir tecnologias de forma segura e com economia de recursos.

O manual é uma iniciativa da ABDI e do Parque Tecnológico Itaipu, tendo como referência o programa Vila A Inteligente, o primeiro bairro experimental do Brasil, em Foz do Iguaçu (PR).

Por meio de decreto municipal, o local tornou-se um espaço urbano de experimentação e validação de tecnologias (iniciativa chamada de ‘sandbox’).

Em ambiente real e com a participação dos moradores, são testadas soluções como semáforos, luminárias e pontos de ônibus inteligentes, todos interligados a um centro de controle e operações.

O lançamento do ‘Guia Sandbox para Cidades Inteligentes’ será durante a 7ª edição do Connected Smart Cities & Mobility, evento que acontece de 1º a 3 de setembro em São Paulo.