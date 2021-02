Greve dos caminhoneiros até agora revela-se um fracasso ao movimento

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Monitoramento do governo de Jair Bolsonaro marcava, por volta de 12h desta segunda, apenas uma ocorrência de bloqueio de estrada na malha federal pelo movimento de caminhoneiros grevistas.

O protesto ocorreu no Rio Grande do Norte, na BR-304, e foi rapidamente desmobilizado pela Polícia Rodoviária Federal.

“Todas as outras rodovias federais, concedidas ou sob gestão do DNIT, encontram-se com o livre fluxo de veículos, não havendo nenhum ponto de retenção total ou parcial”, informou o Ministério da Infraestrutura.