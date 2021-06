Governo pode perder prazo para comprar 100 milhões de doses da Covishield

Desde 28 de abril, o governo de Jair Bolsonaro, acredite, tem à mesa uma proposta de entrega de 100 milhões de doses da vacina Covishield, contra a Covid-19, para serem recebidas de forma imediata, mas reluta em definir se compra ou não a carga.

O produto é do laboratório Serum Institute e tem a parceria brasileira com o Instituto Vital Brasil. A vacina já é conhecida no Brasil e foi distribuída nos primeiros lotes do esforço contra o coronavírus. Foram 4 milhões de doses autorizadas pela Anvisa e aplicadas pelo Programa Nacional de Imunização, em substituição a lotes da AstraZeneca.

Um interlocutor do governo diz que a equipe do ministro Marcelo Queiroga recebeu representantes do laboratório, na última sexta-feira, para tratar da compra, mas até agora nada foi feito pela pasta. Sem resposta do Ministério da Saúde, o prazo para assegurar as doses termina nesta sexta. O laboratório se compromete com a entrega no mês de julho para suprir o desabastecimento.

Com esta aquisição, o cronograma de vacinação seria adiantado em três meses e o país passaria para as primeiras posições no planeta em número de vacinados.

Além de evitar mortes, a medida pode antecipar a retomada da economia e reduzir a despesa com auxílio emergencial.