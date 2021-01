Governo do Amazonas decreta toque de recolher em Manaus

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Sem oxigênio e prestes a entrar em colapso, Manaus passará a ter toque de recolher a partir desta quinta-feira. A medida foi anunciada pelo governador do Amazonas, Wilson Lima.

Um decreto será publicado impedindo circulação de pessoas entre 19h e 6h da manhã em toda a capital amazonense, única cidade do estado com estrutura de UTI e atual epicentro da pandemia no Brasil.

Pela determinação do governo estadual, apenas a locomoção de pessoas envolvidas com serviços essenciais ficará permitida durante o horário de recolhimento.