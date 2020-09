Governo começa a estudar fusão entre Ibama e ICMBio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na próxima semana, o Ministério do Meio Ambiente, comandado por Ricardo Salles, vai criar um grupo de trabalho para formular um projeto de fusão do Ibama com o ICMBio.

Sem dinheiro no orçamento, a ideia é ganhar espaço nas finanças acabando com estruturas administrativas duplicadas nos órgãos.

“Essa fusão em estudo pode trazer melhorias e ganhos operacionais de eficiência ao trabalho”, diz Salles.