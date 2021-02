Governadores do Sul vão decretar medidas conjuntas contra a Covid-19

Está em curso neste momento uma reunião entre os três governadores da Região Sul do país para tratar do cada vez mais ameaçador colapso no sistema de saúde dos estados por causa do avanço dos casos de coronavírus.

Carlos Moisés, de Santa Catarina, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Ratinho Junior, do Paraná, esperam definir nas próximas horas o plano que pretende conter o avanço do vírus.