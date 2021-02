Fundação Abrinq estende campanha de arrecadação de cestas básicas

A Fundação Abrinq decidiu continuar com a campanha “Não deixe a fome matar mais que o coronavírus” que arrecada cestas básicas para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. No ano passado, entre março e dezembro, a entidade investiu 1,3 milhão de reais e doou 24 mil cestas básicas para mais de 15.000 famílias em todo o Brasil.

“Foram as próprias organizações parceiras do projeto que nos pediram para a campanha continuar, sinalizando como o problema da fome se agravou com a pandemia nas regiões mais carentes do Brasil”, afirma Victor Graça, gerente executivo da Fundação Abrinq.