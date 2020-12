Funai gasta só metade dos recursos de enfrentamento ao coronavírus

Até o início de dezembro, a Funai gastou apenas 52% dos recursos destinados ao enfrentamento do novo coronavírus entre povos indígenas. Somados os recursos próprios e os extra orçamentários, a Fundação Nacional do Índio teria pouco mais de 41 milhões à disposição. Mas, nas contas do Instituto de Estudos Socioeconômicos, só 21,3 milhões foram efetivamente pagos.

“O baixo índice de execução orçamentária é emblemático da fragilização da política indigenista que, esvaziada de pessoal, corpo técnico e prioridade política, ausenta-se de cumprir seus deveres constitucionais”, aponta a assessora política do instituto, Leila Saraiva.

Dados do monitoramento autônomo realizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil em parceria com o Instituto Socioambiental do dia 8 de dezembro afirmam que há 41.698 casos confirmados em 161 povos afetados, resultando em 892 indígenas mortos em decorrência da doença.