Frente Parlamentar Mista da Educação define nova composição

A Frente Parlamentar Mista da Educação, a maior do Congresso, definiu nesta terça-feira a sua composição. Quem assume a presidência é o deputado federal Professor Israel (PV-DF).

Entre as ações já previstas pelo novo presidente da Frente estão a formação de uma comissão especial para tratar da crise decorrente da Covid-19 e volta às aulas com segurança e priorização da vacinação dos profissionais de educação.

O deputado também quer trabalhar pela derrubada no Congresso Nacional do veto presidencial ao Projeto de Lei nº 3477/2020, que disponibiliza internet gratuita para alunos e professores da rede pública básica inscritos no CadÚnico. E também a aprovação do PL 2949/2020, que dispõe sobre uma estratégia nacional para a retomada do ano letivo.

A vice-presidência da Educação Superior ficará a cargo do senador Izalci Lucas (PSDB-DF). Já para a secretaria-geral foi escolhida a deputada federa Luísa Canziani (PTB-PR).