Foco de Moro está nos evangélicos, diz chefe do Podemos

De olho na conversão de votos do eleitorado bolsonarista, o ex-juiz Sergio Moro vai priorizar as agendas de final de ano com representantes do núcleo evangélico, diz a presidente do Podemos Renata Abreu.

Patrocinados por Uziel Santana, da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, os encontros já têm acontecido em São Paulo. Nesta semana, Moro se reuniu com pastores e lideranças em favor de pautas conservadoras.

O ex-juiz embarca neste final de semana para os Estados Unidos, onde deve finalizar a mudança definitiva para o Brasil. A partir do dia 22 até janeiro, a ideia é retomar as conversas.

A leitura de pessoas próximas a Moro é a de que o pilar que elegeu Bolsonaro é baseado em cinco frentes: liberais e lavajatistas — que já desembarcaram faz tempo do governo –, ‘bolsominions’, evangélicos e o agronegócio.

Os dois últimos grupos serão chave para o ex-juiz dar o pontapé inicial da campanha.

Nos bastidores, é sabido que a relação de Bolsonaro com a ala evangélica está fragilizada — e muito — por causa de André Mendonça. O núcleo evangélico sente que Bolsonaro não apoiou tanto quanto deveria o recém-escolhido ministro do STF.

“Se eles verem uma alternativa ao Lula, com perfil conservador, não é difícil de desembarcarem de vez do governo Bolsonaro”, diz um aliado de Moro.