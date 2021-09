Florianópolis terá programa contra probreza menstrual

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A prefeitura de Florianópolis passará a distribuir a partir do ano que vem absorventes a alunas da rede pública de ensino. Os itens serão doados, todos os meses, a meninas e jovens de 10 a 18 anos de idade. A ideia é combater a chamada “pobreza menstrual”, que é quando a mulher não tem recursos suficientes para passar pelo seu período com a quantidade considerada adequada de absorventes. Segundo o município, 6.000 meninas receberão 16 absorventes por mês no ano que vem.

A falta afeta principalmente as mulheres mais pobres. São muitos os relatos de jovens que não puderam ir à escola por não terem absorventes enquanto estavam menstruadas. Estima-se que uma em cada quatro brasileiras não tem dinheiro para comprar absorventes. Florianópolis já começou as compras para que no ano que vem possa fazer a distribuição às alunas.

Recentemente o Senado aprovou um projeto que prevê a distribuição do item pelas escolas, mas a matéria ainda não foi sancionada. Ao menos nove estados têm projetos de leis próprias em discussão sobre o assunto.