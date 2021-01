Flordelis ressurge na reunião de apoiadores de Arthur Lira no Rio

A disputa entre Baleia Rossi e Arthur Lira anda tão acirrada nos bastidores da Câmara que ninguém está olhando biografia para buscar votos ao comando da Casa.

No encontro com parlamentares do Rio nesta quarta, por exemplo, Lira encontrou com a deputada Flordelis — na mira de processo de cassação na Casa depois de ter sido formalmente acusada pela polícia de ser a mandante da morte do próprio marido — e não pensou duas vezes em sair na foto com ela e os convivas.

A reunião no Palácio Guanabara teve como anfitrião ciceroneado governador em exercício do Rio, Claudio Castro.