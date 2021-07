Flordelis perde na CCJ e cassação vai a voto no plenário da Câmara

A CCJ da Câmara rejeitou nesta terça, por 47 a 0, o recurso da deputada Flordelis (PSD-RJ) contra o processo de cassação aprovado pelo Conselho de Ética da Casa.

O processo deve agora ser votado no plenário da Câmara, quando Arthur Lira, o presidente da Casa, pautar o caso.

Com a agenda do plenário comprometida pela votação da LDO e a chegada do recesso parlamentar, é provável que a Câmara só vote a cassação do mandato em agosto.