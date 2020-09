Flávio Dino oferece ajuda a Bolsonaro para lidar com crise no INSS

O governador do Maranhão, Flávio Dino, encaminhou a Jair Bolsonaro um ofício em que oferece a parceria do Executivo maranhense para tentar solucionar a crise causada pela falta de atendimento de perícia médica nas agências do INSS. O documento foi dirigido ao governo federal nesta segunda-feira.

Para resolver o problema no estado enquanto os burocratas de Brasília tentam se organizar na Previdência, o governador ofereceu a Bolsonaro a estrutura de 54 postos avançados de atendimento à população para “implementar as orientações do INSS e realizar os atendimentos” que precisam, segundo ele, ser feitos com urgência.

“Diante dos crescentes e gravíssimos problemas causados pela fila de espera para atendimento do INSS, colocamos à disposição, para prestar apoio administrativo para o citado órgão federal, as estruturas das nossas unidades estaduais do Viva/Procon a fim de que haja o atendimento às pessoas com deficiência, idosos, pessoas doentes e gestantes que postulam benefício junto à Previdência Social”, diz o texto.

Dino também coloca à disposição do governo federal espaços para que os servidores do INSS “possam realizar atendimentos nas várias regiões” do estado, “bem como auxiliar na destinação ou contratação emergencial de pessoal”. Até agora a proposta não teve resposta de Brasília.