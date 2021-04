Filiação de Rodrigo Garcia implode relação de Doria com o DEM

Ao tirar — como mostrou o Radar na edição de VEJA da semana passada — seu vice-governador Rodrigo Garcia do DEM, João Doria “morreu” para ACM Neto.

O cacique baiano, em conversas recentes com aliados, disse que topa dialogar sobre 2022 até com o gaúcho Eduardo Leite no PSDB, mas não com Doria.