Fazer selfie com Sergio Moro pode ser um tiro no pé

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Nem todos os membros do Podemos andam contentes com o novo correligionário, o ex-juiz Sérgio Moro.

Políticos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Estados muito bolsonaristas, estão especialmente desgostosos. Tem parlamentar dali que quando posta uma foto ao lado de Moro nas redes sociais perde 400 seguidores no mesmo minuto.