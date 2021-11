Faturamento de empresa americana de proteção de dados cresce 35% no Brasil

Com a proteção de dados entre as prioridades de empresas de todo o mundo, a companhia americana Veeam — que fornece soluções de backup, recuperação e gerenciamento de dados — teve um crescimento de 35% em faturamento nas suas operações no Brasil no terceiro trimestre desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.

A empresa não revela os valores obtidos no país, mas tem faturamento global de cerca de 1 bilhão de dólares. Por aqui, a Veeam tem mais de 3.000 clientes.

“A LGPD [Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais] e os constantes ataques cibernéticos sofridos por companhias no país têm impulsionado as vendas da Veeam, bem como a conscientização das empresas em relação à importância da proteção dos dados para garantir a evolução dos negócios e a imagem positiva no mercado”, diz Elder Jascolka, gerente da empresa no Brasil.