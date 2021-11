‘Faremos o possível para reverter os votos no 2º turno’, diz chefe do PSB

O PSB reafirmou a posição contrária do partido em relação à PEC dos Precatórios e afirmou que, se necessário, vai fechar questão contra a matéria.

“A direção nacional do PSB lamenta que alguns deputados(as) não tenham seguido a orientação partidária e do líder Danilo Cabral. Faremos o possível para reverter os votos no 2º turno”, declarou o presidente da sigla, Carlos Siqueira.

Com 32 deputados, a legenda deu 10 votos a favor da proposta do governo Bolsonaro. O texto foi aprovado com quatro votos a mais do que o mínimo necessário para ir a segundo turno.

Além do PSB, o PDT — também considerado integrante da ala progressista — tem sido criticado pelo apoio ao projeto. O partido de Ciro Gomes foi o responsável por quinze votos favoráveis, o que levou o presidenciável a suspender sua candidatura.