‘Fama’ de André do Rap surpreendeu até o próprio advogado no STF

Atualizado em 22 out 2020, 10h13 - Publicado em 22 out 2020, 18h31

Advogado em um dos HCs do chefe do PCC André do Rap no STF, o jurista Michel Saliba levou um susto ao saber onde havia se metido.

Ele pegou o caso para atender a um favor de um colega advogado — nesses casos de troca de representação entre cidades –, mas não chegou a se aprofundar na história de André.

O pedido que encaminhou ao STF solicitava a libertação do chefe do PCC a partir de medidas preventivas contra Covid-19, já que o bandido é do grupo de risco.

A interlocutores próximos, Saliba ironizou a situação diante da “fama” do cliente: “Se soubesse quem ele era, teria cobrado bem mais caro”.