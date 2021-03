Falta dinheiro ao auxílio, mas não falta garçom no Ministério do Turismo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério do Turismo anunciou a contratação de empresa terceirizada para fornecimento de serviços de garçons e copeiras. Está prevista a contratação de 21 garçons, 13 copeiras e um encarregado ao custo estimado 2,3 milhões de reais em 12 meses.

Na sede da pasta de Gilson Machado, por exemplo, serão cinco garçons e três copeiras somente no terceiro andar. No segundo andar, mais quatro garçons e duas copeiras. Na Secretaria Especial de Cultura, no Bloco B, serão entre dois e três garçons por andar.

O ministério diz que a contratação visa assegurar a necessária continuidade no apoio às atividades administrativas, com fornecimento de mão de obra, material e demais equipamentos necessários à administração pública.