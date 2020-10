Fafá de Belém abre o Círio de Nazaré em live com música erudita

Atualizado em 1 out 2020, 11h33 - Publicado em 1 out 2020, 18h33

Cantora e embaixadora do Círio de Nazaré, Fafá de Belém, fará, dia 05 de outubro, uma live de abertura do Círio de Nazaré 2020, ao lado do padre Fábio de Melo e do maestro João Carlos Martins.

O tradicional. show, naturalmente, foi transferido para as plataformas digitais por conta da pandemia — e terá um componente inédito: a interpretação de uma música erudita pela diva paraense.

“É a primeira vez que eu canto Villa Lobos em público. Vou cantar Melodia Sentimental com o João Carlos Martins. É uma música muito delicada e estou ansiosa por esse momento”, disse a cantora ao Radar.

A transmissão será feita às, 20h, diretamente do Teatro Sérgio Cardoso, um dos atores brasileiros mais talentosos, nascido em Belém, e transmitida pelo canal do Youtube da Fafá e pelo canal da TV Círio.