Exigência de teste PCR impediu que 131 pessoas fossem a eventos no Rio

Atualizado em 8 out 2021, 21h14 - Publicado em 11 out 2021, 07h30

Desde 15 de setembro, quando o Rio passou a realizar eventos-teste com exigência de comprovação de vacinação e teste RT-PCR para o público, que pelo menos 131 pessoas não puderam comparecer aos locais dos eventos por terem testado positivo para a Covid-19. Até o final de semana passado, o Rio abrigou 10 jogos de futebol, três festas privadas e um festival de rock neste modelo.

Segundo o secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, os eventos testes não aumentaram a transmissão da doença na cidade. Ele diz que a exigência de teste feito na rede particular para o comparecimento é positiva, dado que a prefeitura e o sistema público de saúde não têm capacidade de fazer testagem em massa. “Pessoas que provavelmente não fariam testes estão agora tendo que se submeter a eles e muitas vezes descobrem que estão assintomáticas, por exemplo. Isso não deixa de ser positivo, já que conseguimos que essas pessoas não entrassem em contato com o restante do público. É um modelo que tem dado certo”, disse ele.