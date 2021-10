Exército escolhe o Recife para sediar nova escola de sargentos

O Exército escolheu o Recife para instalar sua nova escola de formação de sargentos. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, recebeu na quinta um ofício assinado pelo comandante do Exército, general Paulo Sérgio de Oliveira, comunicando a decisão da força.

Segundo o comandante, o processo de escolha da cidade para a instalação da chamada Escola de Formação e Graduação de Sargentos de Carreira durou cerca de dois anos. No processo de disputa para a atração da escola, o estado de Pernambuco prometeu investir na infraestrutura do entorno de onde funcionará a unidade. Ainda será avaliada a capacidade da capital em receber a nova escola. O martelo ainda não está batido em definitivo, segundo ofício enviado ao governador.

O comando do Exército elogiou o empenho do estado em oferecer “as melhores condições” para a instalação da unidade. “O Exército também confraterniza com o povo pernambucano e, por extensão, com a população nordestina”, afirma a força no ofício. Autoridades locais e integrantes do Exército irão começar agora as tratativas para seguir com a burocracia do processo de criação da escola.