Exército diz que não fez relatórios de inteligência sobre Pazuello

O Comando do Exército respondeu um requerimento apresentado pelo relator da CPI da Pandemia, Renan Calheiros, e informou que não dispõe de nenhum relatório ou informação de inteligência a respeito do general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde.

O pedido de Calheiros se estendia para outros três militares da Força que estão na reserva e atuaram na pasta sob a gestão de Pazuello: o coronel Elcio Franco, ex-secretário-executivo do ministério e atual assessor especial da Casa Civil; o tenente-coronel Marcelo Blanco, diretor substituto do Departamento de Logística; e o coronel Alexandre Martinelli Cerqueira, ex-subsecretário de Assuntos Administrativos.

A reposta foi direta e breve: “a Força Terrestre não dispõe de relatórios/informações de inteligência acerca dos indigitados”. O documento, que entrou no sistema da CPI nesta segunda-feira, foi assinado na última sexta-feira pelo chefe do gabinete do comandante do Exército, o general Francisco Montenegro Junior.