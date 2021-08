EUA fazem reunião com governadores sobre Amazônia e clima

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Governadores de nove estados da Amazônia vão se reunir no início da tarde desta quinta com Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos e assistente para Assuntos de Segurança do presidente Joe Biden.

A conversa será na embaixada norte-americana em Brasília. A pauta: “Mudanças climáticas, desmatamento, financiamento climático, populações indígenas, relacionamento com o Governo Federal e os desafios que os governos estaduais enfrentam nessas temáticas”.

O governo de Jair Bolsonaro, como se vê, foi incluído na parte do problema da questão amazônica, não no campo da solução.

Um dos convidados para a conversa com os americanos, o governador Helder Barbalho, do Pará, defende investimentos em bioeconomia: “Combater o desmatamento ilegal é de suma importância. Mas falar hoje em sustentabilidade ambiental não se resume a fiscalizar e punir, é preciso ir além. É preciso falar de bioeconomia, de inclusão social. Precisamos ter políticas para que as pessoas vejam na floresta em pé seu sustento e uma possibilidade de vida melhor. Em outubro, teremos em Belém o Fórum Mundial de Bioeconomia, onde especialistas de diversas áreas vão debater ideias e soluções concretas nessa direção”.