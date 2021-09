Enel investe R$ 227 mi em SP para aprimorar gestão de energia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Enel Distribuição São Paulo bateu recentemente a marca de 100.000 medidores inteligentes instalados na capital paulista — de um total de 300.000 — a partir de um projeto estimado em 227 milhões de reais, sendo 121 milhões de reais em recursos de P&D da Aneel.

A solução, segundo a empresa, “vai permitir aos clientes monitorar e otimizar o consumo de energia de forma fácil e transparente”.

Com a crise hídrica avançando, a gestão e controle do consumo é uma das armas para evitar desperdícios. O projeto deve ser concluído ainda no primeiro semestre de 2022.