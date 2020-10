Empresa de telefonia social nasce com foco no acesso à internet em favelas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 27 out 2020, 17h07 - Publicado em 28 out 2020, 09h36

Com foco na democratização do acesso à comunicação e à internet, será lançada nesta quarta-feira a primeira empresa de telefonia móvel social do Brasil: a Alô Social.

Fruto da parceria da Favela Holding e da Dry Company, operadora móvel virtual, a nova companhia já nasce apoiando o projeto Mães da Favela ON, iniciativa da Central Única das Favelas (CUFA) para combater o isolamento digital de 500 mil mães em favelas de todo o país.

Essas mães, espalhadas em quase 5 mil favelas, receberam os seus chips da Alô Social com acesso ilimitado à internet por seis meses e conteúdo de educação e empreendedorismo. A garantia da cobertura 4G em todo o Brasil e a operação da implantação ficaram a cargo da Dry Company.