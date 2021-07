Em reunião, Aziz se estranha com Renan por causa de Eduardo Braga

Durante reunião na noite de terça-feira, o presidente da CPI, Omar Aziz, se estranhou com Renan Calheiros quando o relator disse que não poderia votar a favor dos requerimentos apresentados por ele que miram aliados de Eduardo Braga no Amazonas. Braga é líder da bancada do MDB no Senado, da qual Calheiros faz parte.

De pavio curto, Aziz então explodiu e disse que não colocaria em votação nenhum dos pedidos de Renan. Dito e feito. Só três requerimentos de Randolfe Rodrigues foram votados na quarta. Mas os dois já voltaram às boas, principalmente após a prisão do ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, classificada como “didática” pelo relator.