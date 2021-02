Em prisão domiciliar, Cunha é alvo de operação do MP no DF

Cumprindo prisão domiciliar, o ex-deputado Eduardo Cunha é alvo de uma operação do Ministério Público do Distrito Federal na manhã desta quarta-feira.

Segundo as investigações, entre 2012 e 2014 Cunha teria recebido propina para baixar impostos de combustíveis para aviação.

O ex-vice-governador do DF Tadeu Filipelli também é alvo da operação.

A operação, batizada de “Antonov”, teve como base a delação premiada de Lúcio Funaro.

De acordo com o MP, as contrapartidas teriam gerado a alteração legislativa no DF que reduziu a alíquota do ICMS de aviação civil de 25% para 12%.

Em nota, a defesa de Cunha classificou a operação de “pirotecnia” e disse quebis fatos são antigos e não têm relação com o ex-deputado.