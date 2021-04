Em novo livro, professor de Harvard afirma que existe vida fora da Terra

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ao confirmar recentemente a veracidade de um vídeo que registra OVNIs no céu dos EUA, o Pentágono reacendeu a discussão sobre a existência de vida fora da Terra. Um dos estudiosos que está no centro deste debate é o professor de Harvard Avi Loeb — que ganhou notoriedade mundial ao afirmar, em 2017, que um objeto não identificado detectado na órbita da Terra, batizado de Oumuamua, era produto de alguma tecnologia alienígena.

No livro Extraterrestrestre, que a Intrínseca lança em maio, Loeb aprofunda este tema e vai além. Considerado um dos maiores astrônomos da atualidade o autor desafia o status quo científico ao mostrar que diferente dos relatos de discos voadores e contatos imediatos com humanóides verdes, a humanidade se aproximará da verdade sobre a existência de vida fora da Terra por meio de trabalhos de caráter próximos à Antropologia e à Arqueologia, que fazem deduções com base em fragmentos.