Lavouras diz, em delação, ter dado R$ 90 mil à campanha do chefe da OAB

Na delação premiada que fechou com a PGR, o ex-presidente da Fetranspor José Carlos Lavouras cita o repasse de 90.000 reais para a campanha do atual presidente da OAB, Felipe Santa Cruz.

A bolada, entregue em dinheiro vivo, segundo o delator, foi utilizada na eleição de Santa Cruz ao comando da entidade máxima dos advogados, em 2015.

A revelação da acusação de Lavouras contra Santa Cruz faz parte de um material produzido pela PGR e enviado ao gabinete do relator da Lava-Jato no STJ, ministro Felix Fischer.

Segundo a PGR, a investigação sobre a bolada repassada a Santa Cruz foi repassada pela PGR ao juiz Marcelo Bretas, que toca as investigações da Lava-Jato no Rio.

O chefe da OAB é virtual candidato ao governo do Rio e deve seguir o prefeito Eduardo Paes ao PSD de Gilberto Kassab.

Ao Radar, Santa Cruz negou o recebimento de dinheiro. “Não tive qualquer relação [com Lavouras]. É mais uma vez uma tentativa do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro de envolver a OAB indevidamente nas delações mentirosas e fantasiosas que vem conduzindo”, disse Santa Cruz ao Radar.