Eleito no MT, Carlos Fávaro toma posse no Senado

Reeleito na eleição suplementar de 15 de novembro no Mato Grosso, o senador Carlos Fávaro (PSD) será empossado no cargo logo mais às 16h, no Senado.

A solenidade de posse está marcada para o início da sessão plenária presencial desta tarde. A confirmação da posse de Fávaro no cargo de senador veio após a diplomação do parlamentar, realizada na manhã desta terça pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.