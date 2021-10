Eleições da OAB na Região Sul terão sistema on-line de votação

Atualizado em 26 out 2021, 17h08 - Publicado em 26 out 2021, 17h06

A OAB do Paraná vai escolher no mês que vem a nova cúpula da entidade no estado a partir de uma votação on-line. O modelo é piloto e também será testado nos outros dois estados da Região Sul: Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A advocacia paranaense deverá escolher entre duas chapas para presidir a Ordem dos Advogados nos próximos três anos: “XI de Agosto”, encabeçada por Cássio Telles, e “Algo novo”, liderada por Marcelo Trindade de Almeida. As eleições da OAB-PR acontecerão no fim de novembro.