Editora lança box com coletânea de ‘Grandes Mestres do Estoicismo’

Atualizado em 12 out 2021, 11h33 - Publicado em 12 out 2021, 18h25

A Edipro prepara o lançamento do box Grandes Mestres do Estoicismo, com os principais textos dos maiores expoentes da fase áurea do estoicismo.

Em Sobre a brevidade da vida, o filósofo romano Sêneca reflete sobre como usar o tempo em favor de uma vida plena e feliz. No Manual de Epicteto, o filósofo grego reúne lições sobre como conduzir o aprimoramento moral pessoal e como conviver pacificamente com os semelhantes. Por fim, em Meditações, o imperador romano Marco Aurélio deixa aos leitores um autêntico manual de comportamento, ainda muito atual.

A partir do sucesso de Meditações, a edição mais vendida deste clássico na atualidade, a editora reuniu esta coletânea com elementos essenciais do estoicismo. Abrangendo um período de quase dois séculos de produção intelectual, apresenta uma das escolas mais influentes da filosofia greco-romana, que orientou pensadores, escritores e governantes dos mais poderosos impérios clássicos. O box está em pré-venda na Amazon e será lançado no dia 1º de dezembro.