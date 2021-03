C. S. Lewis entra para o clube do milhão

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A editora Thomas Nelson Brasil acaba de alcançar um número de peso ao atingir a marca de um milhão de exemplares vendidos das obras de C.S. Lewis, um dos escritores mais importantes da literatura. A editora iniciou a publicação das obras do autor com traduções e projeto gráfico inéditos há pouco mais de três anos e já publicou 21 títulos do britânico.

Entre os livros mais vendidos estão “Cristianismo puro e simples” com mais de 250.000 exemplares, “Cartas de um diabo a seu aprendiz”, com 200.000 cópias comercializadas e “Os quatro amores”, que já vendeu quase 110.000 exemplares. Só em 2020 a editora vendeu mais de 400.000 livros do autor. Em abril, serão lançadas mais duas obras: “Cartas de C.S. Lewis” e “Milagres”, considerado um dos livros mais clássicos e conhecidos de Lewis.

No mundo, a história é outra. Só os livros da saga As Crônicas de Nárnia já foram traduzidos para 47 idiomas e venderam mais de 120 milhões de cópias.